Covid-19 : Viparis et Bureau Veritas créent un label pour assurer la sécurité sanitaire des sites

- Nomination d’un responsable Covid et d’un référent par site, engagements précis du Comité de Direction sur le suivi de la reprise d’activité.



- sur les sites : élaboration des plans de nettoyage, sécurité, livraisons adaptés à chacun des

espaces (entrées, espaces de repos, toilettes …) ; règles de conduite en cas de suspicion Covid-19.



- pour les collaborateurs de Viparis : formation, fourniture et vérifications du port des EPI, mise en place des gestes barrières, nettoyage et désinfection des locaux.



- concernant les prestataires : création d’une charte pour les prestataires ayant en permanence du

personnel sur nos sites, recommandations à destination des prestataires intervenant de façon ponctuelle.



- à destination des organisateurs et les exposants : définition des procédures adaptées, comptage et

filtrage des visiteurs, organisation de la co-activité.