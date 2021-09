Frédéric Lorin (IFTM) de visite chez TourMaG.com à Marseille

Sa mission dans la métropole phocéenne ? Diriger la Rédaction de TourMaG.com en tant que Rédacteur en chef pendant le mois d'octobre.Un mois ô combien significatif pour le directeur général du salon, qui ouvrira ses portes du 5 au 8 octobre Porte de Versailles à Paris. Malgré la pression montante, Frédéric Lorin reste serein. Il est confiant dans le désir collectif qu'ont les professionnels deBien entendu, difficile de ne pas évoquer l'événement dont tout le monde parle et que tout le monde attend, après des mois de disette et de refoulement affectif. Mais il n'était pas venu pour cela. Enfin, pas que... Le MemberShip Club by TourMaG.com a initié une nouvelle relation avec les patrons et dirigeants du tourisme. Un média se doit d'être réactif et interactif.Votre journal préféré veut savoir si le lien qui l'unit à ses lecteurs est basé sur un véritable "désir" commun. Et dans le cas contraire, compléter voire combler les lacunes.