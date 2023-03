Koala se rêve en référence européenne de l'assurance voyage ! 🔑

Installés sur les pentes de Montmartre, les 8 salariés de Koala devront pousser les murs pour accueillir une quinzaine de personnes d'ici la fin de l'année. Le recrutement devrait à terme représenter une vingtaine de profils.



La jeune pousse n'a pas seulement besoin de bras au niveau commercial, comme toute bonne solution technologique, elle devra compléter son équipe technique.



Dans sa phase de développement, la start-up doit s'assurer que la promesse client sera tenue, mais aussi sa spécificité.



" Nous n'avons aucun humain pour traiter les réclamations et les règlements, la technologie nous permet de presque tout automatiser, contrairement à un assureur traditionnel.



Nous devrions aussi lancer deux nouveaux produits. "



Des services qui nécessitent des périodes de développement de plusieurs mois.



Au contraire d'autres courtiers, Koala se positionne comme un " super courtier ". Elle ne propose aux voyageurs aucun produit sur étagère, avec des justifications et des exclusions.



Elle conçoit donc ses produits et réalise une étude de marché sur le risque, les prix ou la rentabilité d'un nouveau produit. Ce dossier fait en amont permet de rassurer, les assureurs avec lesquels la start-up travaille.



En somme, les produits sont vendus clés en main et ne nécessitent quasiment aucun suivi des fournisseurs.



Et la confiance des assureurs se retrouve aussi chez les voyageurs. En 2022, Koala a protégé 100 000 personnes.



" En mars 2023, nous avons déjà dépassé les chiffres de 2022. Nous voulons continuer sur cette tendance et nous espérons atteindre les 500 000 voyageurs pour l'année en cours, " se montre ambitieux Léo Tordjman.