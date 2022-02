TourMaG.com - Vous venez de signer un partenariat avec Kayak.fr, que pouvez-vous nous dire dessus ?



Ugo Weyl : Ce n'est pas seulement Kayak.fr,, mais aussi Momondo, Checkfelix et Swoodoo.



Nous allons devenir le fournisseur unique de produits d'assurance et de service aux voyageurs pour ces marques.



A l'exclusion du Royaume-Uni, nous serons présents sur les sites du groupe présents en Europe, Afrique et Moyen-Orient. Pour débuter, nous lançons conjointement la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche.



Tout au long de l'année 2022, nous avons une road map pour ouvre les autres pays, une bonne trentaine au total.



Nous avons signé pour un an, mais la volonté étant d'étendre la durée du partenariat sur plusieurs années, si tout se passe. En quelque sorte, nous sommes à l'essai sur une année, avant un travail sur un temps plus long.