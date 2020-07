Start-up : Koala lève 1,6 million d'euros pour devenir l'assurance universelle du tourisme !

Pendant le confinement au lieu de contracter avec des prospects, la petite équipe a surtout planché sur le perfectionnement de l'existant et la conception de nouveaux produits.



Ainsi après les perturbations de vols, Koala assure les escales manquées, sans que le client et l'agent de voyages n'aient à se soucier des démarches administratives.



" Nous détectons en temps réel si les passagers vont louper leur second vol ou non.



Si le premier vol observe un retard suffisamment important remettant en cause la suite du voyage, nous achetons automatique un nouveau billet sur le prochain vol, " détaille Ugo Weyl.



De quoi limiter le stress et apporter une meilleure expérience client. Pour protéger les clients, Koala prend un pourcentage sur la réservation allant de 2 à 10% du trajet, dépendant du niveau d'assurance, puisque les produits sont sur-mesure.



Ce n'est pas tout, car à situation exceptionnelle, assurance exceptionnelle.



" L'enjeu actuel pour les agents de voyages et autres acteurs, étant que les clients réserves à nouveau.



Pour contrecarrer l'incertitude du secteur, nous rendons tous les produits ultra-flexibles et annulables sans aucun justificatif ni motif, " explique le PDG de la start-up.



C'est ainsi qu'a été créée la gamme d'assurance "Flex" qui devrait être commercialisée dans les prochaines semaines.



Ainsi, sans faire aucune démarche ni explication, si le client déclare ne pas être en mesure de partir, Koala lui rembourse automatique sa réservation.



" Avec notre produit, s'il y a une deuxième vague, l'agent de voyage n'aura pas à rendre tout son chiffre d'affaires rentré.



Nous prendrons alors le relais. "



Si la pandémie est et restera un cas rare, Koala souhaite avant tout devenir l'assurance universelle du tourisme et s'intéresse d'ores et déjà à d'autres verticales du secteur.



" Nous regardons aussi bien le train, que le bateau, mais aussi le transport en autocar, avec des problématiques similaires à l'avion.



Et nous nous penchons aussi sur l'hôtellerie et la location saisonnière, " se projette Ugo Weyl. Et si l'avenir du tourisme était là avec un service antistress, anti-pandémie, anti-crise.