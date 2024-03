Tourisme : Jersey veut "bousculer les perceptions désuètes sur l'île"

Malgré une petite superficie de 72km², Jersey offre tellement de choses à voir et à faire dans un espace concentré - des produits locaux à déguster aux grands espaces, en passant par le bien-être, l'histoire et le patrimoine, et plus encore.



La campagne apporte un nouveau regard sur Jersey qui bouscule les perceptions désuètes sur l'île.



Cette campagne vise à nous positionner en tête de liste des visiteurs qui n'ont peut-être jamais considéré Jersey comme une destination de vacances auparavant,

Ces expériences dévoilent aux visiteurs comment ils peuvent pleinement profiter de l'île tout au long de l'année.Des promenades vivifiantes dansà la récolte d'algues comestibles à marée basse, en passant par la gastronomie et des expériences revigorantes t, la nouvelle campagne de Visit Jersey offre une panoplie d'idées pour que les visiteurs puissent" a commenté, Tricia Warwick, directrice générale de Visit Jersey La campagne "Là où la mer rencontre l'âme" ciblera les publics du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne. En France, elle sera diffusée de mars à mai à travers des affichages numériques dans les lieux publics et les cinémas de Bretagne, de Normandie et de l'Ouest parisien.