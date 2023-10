Entrée à Jersey : le dispositif carte d’identité prolongé

Nous sommes ravis que le dispositif de carte d'identité pour les visiteurs français ait été prolongé jusqu'à la fin du mois de septembre 2024, ce qui permet à nos voisins français de profiter de tout ce qu'il y a à voir, à faire et à explorer à Jersey en une seule journée.



Le nombre de visiteurs français à la journée a plus que doublé entre avril et août de cette année, suite à l'introduction du dispositif et soutenu par une nouvelle campagne marketing de Visit Jersey en France. Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau les visiteurs français à la journée en 2024 et nous sommes reconnaissants à Helen Miles, ministre de la Justice et de l’Intérieur, d'avoir donné la priorité à cette question.

Visit Jersey , l'office de tourisme de l'île, qui a soutenu la mise en place de la mesure et sa prorogation se dit satisfait.Tricia Warwick, Directrice générale de Visit Jersey, a déclaré : «