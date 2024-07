Alors, posons la question des activités à privilégier. Et, dans ce cas, les réponses sont nettes.



Alors que d’une part, certains préconisent à raison, la déconnexion totale (mais, celle-ci n’évite pas de replonger dans la réalité dès la fin des vacances), d’autres recommandent l’activité illimitée. Ils recommandent de "bouger" et de multiplier les activités physiques.



Et, ce n’est pas n’importe qui qui dit cela. Il s’agit de l’Institut Mabrian* qui, s’appuyant sur une analyse approfondie de 6,7 millions d’avis sur TripAdivsor, a identifié cinq moteurs-clés de la demande :



- les loisirs physiques



- la randonnée douce : excursions, promenades



- les sports nautiques



- les activités traditionnelles de bien-être : spa, eau en général,



- les expériences gastronomiques.



Autant d’activités qui permettent d’améliorer le style de vie, la forme physique et plus profondément la santé physique et mentale.



Certes, tout cela n’a rien de nouveau. Sauf que l’on avait eu tendance depuis quelques années, à vouloir entraîner le vacancier dans une pléthore d’activités culturelles : visites, spectacles, ateliers divers, et à reléguer les activités sportives au programme, soit d’une élite, soit des plus jeunes.



Ce qui d’ailleurs, depuis la pandémie, est très attendue par les parents souffrant de voir leurs enfants "scroller" sur un écran au lieu de faire de l’exercice physique et de s’adonner à des jeux électroniques !