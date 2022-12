Aérien : des quotas carbone pour limiter la pollution ?

qui constituent à court terme une voie prometteuse pour la décarbonisation de l'aviation

Nous avons trouvé un bon équilibre entre l’ambition climatique pour les compagnies aériennes et le soutien à ce secteur pour accomplir cette transition, avec un outil tangible pour l’aider à se décarboner,

Le fait que la Commission n'ait pas soutenu le vote du Parlement signifie que les vols les plus polluants d'Europe (vols long-courriers et passagers en transfert), qui sont à l'origine de la majorité des émissions de l'aviation européenne, continueront d'être exemptés du paiement de leur juste part des taxes ETS.



Alors que les Américains, les Européens et les Asiatiques les plus riches qui voyagent sur des vols long-courriers ne paient aucune taxe environnementale, les passagers européens les plus sensibles aux prix et leurs familles seront contraints de supporter l'ETS,

Le Conseil et le Parlement européen ont donc convenu de supprimer progressivement les quotas d'émission gratuits pour le secteur de l'aviation, avec les objectifs suivants : 25% en 2024, 50% en 2025 et 100% à partir de 2026.Les vols à l'intérieur de l'Europe seront donc soumis au marché des quotas d’émissions carbone (ETS). Les transporteurs pourront alors y acheter ou échanger des droits à polluer.Une partie des recettes (5 millions de quotas) servira au fonds de l'innovationpour encourager l'adoption de carburants ""." a observé l’eurodéputée Suncana Glavak (PPE, droite), auprès du journal Ouest France. Ce système sera mis place en dès 2025." estime Michael O’Leary, le PDG de Ryanair.