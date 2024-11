Des activités uniques et authentiques

Pour enrichir les voyages, nous avons un large catalogue d’activités culturelles et immersives. Les voyageurs peuvent s'initier à la cuisine coréenne, participer à un photoshoot en hanbok, assister à une cérémonie du thé, ou encore découvrir les arts martiaux traditionnels. Les plus aventuriers pourront plonger à Jeju ou profiter d’un tour en yacht à Busan. Nous proposons également des expériences typiques comme des spectacles traditionnels, la calligraphie, ou encore des tours K-pop ou sur les lieux de tournages des dramas coréens. Ces activités permettent aux voyageurs d’avoir un aperçu authentique et profond de la culture coréenne.



Accompagnement et assistance de qualité

Que ce soit avant le départ ou pendant le séjour, notre équipe locale est disponible 24/7 pour répondre à toutes les questions et assister les voyageurs. Nous offrons un suivi personnalisé, garantissant un voyage fluide et sans tracas. Grâce à notre expertise et notre parfaite connaissance du terrain, nous pouvons rapidement intervenir en cas de besoin et apporter des solutions adaptées.



Engagement pour un tourisme durable

Nous encourageons un tourisme respectueux de l'environnement et de la culture coréenne. Nos circuits intègrent des pratiques éco-responsables, comme l’usage des transports en commun, la réduction des plastiques et le respect des consignes de tri. Nous sensibilisons également les voyageurs à l’importance de préserver la nature et les traditions locales lors de leur séjour.



Des voyages au plus juste prix

Grâce à notre statut d’agence locale, nous avons tissé des relations privilégiées avec des partenaires locaux, nous permettant de proposer des services au meilleur rapport qualité-prix. Nous travaillons avec des hébergements et des prestataires de confiance pour assurer une expérience de voyage de qualité, tout en garantissant des tarifs compétitifs. De la sélection des hôtels aux activités sur place, chaque détail est soigneusement étudié pour offrir un service à la hauteur des attentes des voyageurs.



Pourquoi choisir Tour de Corée ?

✔ Expérience locale : Plus de 10 ans d'expertise en Corée du Sud.

✔ Service personnalisé : Des circuits adaptés aux besoins des voyageurs.

✔ Assistance continue : Un service disponible 24/7, avant et pendant le séjour.

✔ Voyages éco-responsables : Des pratiques respectueuses de l'environnement et des cultures locales.

✔ Partenaires fiables : Un réseau local solide pour des prestations de qualité.



Que ce soit pour un circuit en liberté, une immersion en groupe ou des GIR thématiques, Tour de Corée est le partenaire idéal pour découvrir la richesse de la Corée du Sud.