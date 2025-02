Travel South USA International Showcase, le rendez-vous incontournable pour les tour-opérateurs français spécialistes des États-Unis

Du 2 au 5 décembre 2024 avait lieu à Atlanta, vibrante capitale de l’État de Géorgie, le salon « Travel South USA International Showcase », le plus grand évènement régional BtoB dédié aux destinations du sud-est des États-Unis. Sous l’impulsion de, cet événement a réuni 450 professionnels du voyage venant de 19 pays durant trois journées riches en discussions et rendez-vous productifs, découvertes culturelles et divertissements musicaux comme le sud en a le secret.L’occasion pour 130 tour-opérateurs et réceptifs internationaux dont 7 français () d’échanger avec les représentants locaux venus venter les attraits et nouveautés de leurs destinations. Un seul et unique but, mieux appréhender les richesses du « Vieux Sud » américain pour proposer aux visiteurs français toujours plus d’offres de voyage incluant des hébergements authentiques ou insolites, des activités et visites immersives ou méconnues, ainsi que des évènements culturels et musicaux qui rendent l’expérience inoubliable. Le tout dans le cadre rassurant de la légendaire hospitalité du sud, symbolisée par son désormais célèbre slogan « Welcome All Y’all ! » (« Bienvenue à tous ! ») auquel la population locale reste fidèle.