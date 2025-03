Thaïlande : la durée du voyage sans visa bientôt réduite à 30 jours ?

Pour rappel, pour voyager en Thaïlande, la durée de validité du passeport doit être d’au moins six mois à compter de la date d’entrée sur le territoire thaïlandais. Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères rappelle que le passeport ne doit pas déchiré, abîmé, ou ne doit pas comporter d'anomalie particulière, sous peine de se voir refuser l’entrée sur le territoire thaïlandais sans intervention possible de l’ambassade.Le gouvernement thaïlandais prépare également un nouveau système électronique d'enregistrement pour les voyageurs étrangers. Ce nouveau système pourrait être mis en place dès le 1er mai 2025/ La Thailand Digital Arrival Card (TDAC), c'est son nom, est censée remplacer le formulaire TM6 papier.Objectif : fluidifier et simplifier les procédures et formalités d'entrée dans le pays.