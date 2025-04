Voyages d’affaires : les émissions des grandes entreprises mondiales ont reculé d’un tiers entre 2019 et 2023

« De nombreuses entreprises parviennent à concilier compétitivité et réduction des voyages en avion. Néanmoins, certaines entreprises mettent en péril l'ensemble des progrès réalisés.



Il est temps que les grands pollueurs qui n'ont pas d'objectif précis de baisse de leurs émissions suivent l'exemple des autres. Réduire les émissions des voyages d'affaires est l'une des solutions les plus rapides et les plus simples pour que les grandes entreprises atteignent une partie de leurs objectifs en matière de développement durable ».

A l’inverse, plusieurs entreprises affichent de mauvaises performances climatiques sur ce sujet, à l’instar du groupe LVMH, dont les émissions liées aux déplacements professionnels ontentre 2019 et 2023, ou encore de l’équipementier automobileJérôme du Boucher, responsable Aviation à T&E France, explique :Mais la France n’est pas la seule concernée.Or, les entreprises identifiées comme les plus gros pollueurs aériens représentent 6,9 millions de tonnes de CO₂ par an, soit l’équivalent de 48 000 vols Paris-New York en aller simple. De plus,