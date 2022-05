Yalago (Emirates) : Astrid Kastberg nommée directrice générale

Créée en 2017, Yalago connait actuellement la plus forte croissance de son histoire, enregistrant à nouveau des recettes d’avant Covid et même, entre janvier et avril 2022, une hausse de 73% de ses ventes globales par rapport à celles enregistrées à la même période en 2019.



Dans ce contexte, la plateforme de loisirs, entité du groupe Emirates, annonce la nomination d’Astrid Katsberg en tant que directrice générale.



Elle apportera " son expertise de plus de dix ans dans l’industrie en Europe, tant dans la vente en gros d'hébergement que dans la technologie du voyage ", indique le Groupe dans un communiqué.



Elle rejoint Yalago dans un contexte d’expansion internationale de la marque.



Pour rappel, le Groupe est arrivé au Royaume-Uni en 2020 en proposant son offre sur-mesure Yalago Retail Connect. " Elle cible les agents de voyages basés au Royaume-Uni, tandis que la marque continue de nommer des représentants sur d'autres marchés pour offrir un service premium à l'industrie mondiale du voyage ", ajoute le Groupe.