Activités touristiques : Klook se rêve en leader mondial !

La start- up avait été choisie par Booking, pour étoffer son offre d'activité, l'année passée.Klook a déclaré être devenue rentable et avoir réalisé(2,78 milliards d'euros), rapportent nos confrères de Skift. Des revenus rendus possibles, par un nombre de clients multiplié par 2 comparativement à 2019.Pour se démarquer et accroitre ses revenus, la start-up ne propose pas seulement des visites guidées ou autres activités touristiques, elle vend aussi des billets de trains et des entrées dans les parcs d'attractions, mais aussi du Wi-Fi portable.De plus, Klook excelle sur les téléphones portables puisque 80 % de ses réservations sont effectuées via ce canal.