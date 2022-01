Point-Afrique : Maurice Freund, courageux promoteur d’un tourisme solidaire en Mauritanie

Les circuits se déclinent sur plusieurs thème autour des richesse du pays et privilégiant les contacts avec les populations locales.



Celui des « villes anciennes » fait découvrir les vestiges de ces citées de l’Adrar, lieux de convergences et d’échanges au 12e et 13e siècle où se vendaient et s’échangeaient l’or, les épices, les esclaves les chameaux, les céréales et le sel.



Derrière leur murailles se retrouvaient également et venant de tout le continent africain des intellectuels, savants, étudiants, religieux, fréquentant les nombreuses mosquées et bibliothèques dans lesquelles se trouvaient de magnifiques manuscrits que l’on peut encore admirer notamment dans le petit musée de Touezekt à quelques kilomètres au nord d’Atar. Belle rencontre, sur le marché de Houadane avec le conservateur du musée venu présenter, dans un français impeccable quelques pièces uniques et d’anciens manuscrits.



Plus à l’Ouest et en descendant vers la frontière du Sénégal, la façade atlantique et le delta du fleuve Sénégal font l’objet de circuits au sein des grandes réserves naturelles.



Le parc national du Diawling se découvre lors d’un safari pédestre. Ici, c’est le royaume de la nature et de la faune, un paradis pour des milliers d’oiseaux. Flamands, pélicans, canards, oies de Gambie et d’Egypte et qui cohabitent avec phacochères et crocodiles.



A découvrir également avec point Afrique : le train du désert… Quelques wagons tirés par une puissante et ancestrale locomotive ressemblant à une de nos anciennes BB de la SNCF que l’on aurait carapaçonnée pour affronter les rigueurs du Sahara que ce train traverse en passant par la palmeraie d’Azougui, les mines de Zérouate et Ben Amira, le plus grand monolithe d’Afrique.



Lieux inspirants ou demeurent le souvenir du Petit Prince et des amours entre Charles et Madeleine derrières les murs de Fort Saganne.



Les voyageurs auront peut-être aussi la chance de croiser l’incroyable train minéralier, le plus lourd et le plus long train du monde avec ses 200 wagons qui achemine les minerais depuis le désert jusqu’au port de Nouadhibou a l’ouest du pays.



On le voit la Mauritanie a du potentiel pour attirer à elle en plus des fidèles et historiques militants pour un tourisme facteur de paix, tous ceux qui veulent vivre, la découverte de « l’autre » les grands espaces et l’aventure saharienne.



Les infrastructures touristiques, petites auberges et campements sont simples, quelques peu austères parfois mais l’authenticité est à ce prix et par ces temps de Covid, de jauge, de confinement la majesté du désert, son immensité agit comme une thérapie.