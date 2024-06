Pass Rail : l'Europe en illimité

Même avec un abonnement illimité, il n’est pas possible de monter dans n’importe quel train. Certaines compagnies ferroviaires exigent une réservation préalable, notamment les trains espagnols et italiens. Avec le Pass Interrail, une réservation supplémentaire de 10 € à 20 € par train est souvent obligatoire.



Sans réservation, le contrôleur peut vous refuser l’accès à bord ou vous obliger à acheter un billet au prix fort. Pour éviter des frais supplémentaires, renseignez-vous sur les tarifs exacts et les conditions d’utilisation de l’abonnement choisi sur les sites internet. Par exemple, aux Pays-Bas, le prix du Holland Travel Ticket varie entre 48 € et 70 € selon la densité du trafic au moment du voyage.



Enfin, sachez que vous ne bénéficiez pas d’un droit de rétractation pour les titres de transport, sauf mention contraire dans les conditions générales de vente. Dès l’achat de votre Pass, vous ne pourrez pas changer d’avis et demander son annulation. Il est également impossible de demander un remboursement partiel si le Pass n’a été utilisé qu’une seule fois. Pour transférer votre Pass à une autre personne, assurez-vous qu’il ne soit pas nominatif.