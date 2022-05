Le Norwegian Escape fait son grand retour en Europe

L'Europe a toujours été une destination de choix pour les voyageurs du monde entier et constitue une destination de croisière clé pour NCL. Nous nous efforçons d'offrir à nos passagers, à la fois les nouveaux venus et les plus fidèles, un large éventail de destinations et d'itinéraires.

du continent, à savoir le Norwegian Jade, le Norwegian Star, le Norwegian Epic, le Norwegian Getaway, le Norwegian Gem, le Norwegian Escape, le Norwegian Dawn et le Norwegian Prima , de la visite de ruines antiques dans les îles grecques aux fjords norvégiens.Kevin Bubolz, Managing Director Europe de Norwegian Cruise Line , a déclaré : «