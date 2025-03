PAI Partners prend le contrôle de Motel One

Dieter Müller conservera son rôle de président du groupe, assurant ainsi la continuité de la stratégie de développement.



Par ailleurs, indépendamment du partenariat avec PAI, il poursuivra le développement de la branche immobilière de Motel One, scindée en amont de cette transaction, afin de renforcer le portefeuille de biens du groupe.



" Je suis ravi d'accueillir PAI Partners en tant que partenaire stratégique disposant d'une expertise approfondie dans l'industrie hôtelière. Ensemble, nous allons accélérer l'expansion internationale de Motel One et ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire ", déclare Dieter Müller.



Les co-CEO de Motel One, Daniel Müller et Stefan Lenze, saluent également cet accord, soulignant l'apport de PAI Partners pour développer l'enseigne sur de nouveaux marchés.



La finalisation de cette transaction reste soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être effective d'ici le deuxième trimestre 2025.