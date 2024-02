Les voyageurs privilégieront des destinations... abordables en 2024

En 2024, le tourisme européen sera confronté à une année prometteuse, mais difficile, exigeant de l'industrie qu'elle gère la reprise de la demande des consommateurs et qu'elle adopte des pratiques responsables et durables.



Il est particulièrement clair que les facteurs économiques et de sécurité jouent un rôle essentiel dans le choix des destinations par les voyageurs,

De plus, les données révèlent que les tour-opérateurs et les réceptifs vont devoir s'adapter aux nouvelles exigences des voyageurs.Car si 38 % des personnes interrogées sont prêtes à dépenser plus de 200 euros par jour, 21 % des répondants envisagent un budget journalier inférieur à 100 euros.Un budget qui plait particulièrement aux voyageurs canadiens (36 %).A noter que si desEt parmi les personnes désireuses de voyager à l'étranger sur tous les marchés clés en 2024, 75 % prévoient de visiter l'Europe, les 25 % restants envisageant de se rendre à l'étranger." a commenté Miguel Sanz, président de l'ETC.