L'équipe commerciale européenne d'Explora Journeys s'agrandit

- Paul Potrykus, Head of Sales Southern Europe, est pour sa part basé à Madrid. Il a travaillé pendant onze ans pour Rosewood Hotels & Resorts en tant que Director of Global Sales. Paul parle anglais et allemand ;



- Daniel Zink, Business Relationship Lead DACH, est basé à Cologne. Il a travaillé en tant que Sales representative de Seabourn & Holland America Line pour l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche pendant cinq ans ;



- Gabriele Cornalba, Business Relationship Lead Italy, a travaillé pour Viaggi del Mappamondo en tant que North Italian Region Manager pendant trois ans. Avant cela, il a travaillé deux ans pour Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises et Silversea en tant que Key Account Manager and Regional Sales Manager. Gabriele parle italien et anglais ;



- Sophia Weiss, Sales Excellence Specialist, est basée à Genève. Elle a travaillé pour Camping Vision AG en tant que Content and Sales Specialist pendant un an. Sophia parle allemand, anglais et espagnol.