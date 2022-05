Explora Journeys : deux nouveaux programmes destinés aux agents de voyage

Explora Journeys a annoncé le lancement de deux nouveaux programmes de réservation et d’une nouvelle fonctionnalité pour la prise de rendez-vous.



Tout d’abord, « Journey Together » est conçu pour que les conseillers voyages puissent effectuer des réservations pour les petits groupes, les familles nombreuses et multigénérationnelles, ou les séminaires.

Cette nouvelle offre débute avec cinq suites et un minimum de 10 invités.



Les conseillers voyages peuvent profiter d’une couchette gratuite, de commissions avantageuses et chaque suite réservée bénéficie d’un crédit Journey Experience gratuit à utiliser à bord.



Ensuite, « Journey Together + » est un programme proposé à partir de 10 suites et pour un minimum de 20 invités.



Il offre également aux conseillers voyages une suite gratuite, des commissions et un tarif avantageux permettant d’améliorer considérablement leur marge.



Les demandes de privatisation totale des navires peuvent également être demandées indépendamment.