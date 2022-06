Réalité augmentée et Métavers : nouveaux atouts de la distribution touristique ?

Et c'est justement sur ces atouts que souhaite s'appuyer Monagence.com.



En effet, la réalité augmentée permet de proposer une expérience immersive et offre la possibilité de " visiter l'hôtel où ils vont séjourner, admirer la plage où ils pourront se ressourcer et, s'ils le souhaitent, effectuer directement une réservation sur notre site web."



C'est aussi une solution pour éviter les mauvaises surprises. Le potentiel client visite l'établissement touristique de son choix se comme s'il était présent physiquement sur place.



L'enjeu était d'utiliser la technologie pour remettre du "waouh" dans l'expérience client. Il leur sera aussi possible d'échanger avec des personnes présentes sur place et ils pourront réserver directement le séjour via l’application.



Une fois sur place, la technologie sera toujours utile pour les voyageurs qui pourront obtenir des informations complémentaires qui apparaîtront en surimpression dans leur environnement réel.



Pour réussir à relever le challenge de la réalité augmentée (AR pour les intimes), Monagence.com a fait appel au savoir-faire de la start-up kaviar tech. Et ce n'est pas tout, l'OTA entend s'attaquer à une autre révolution technologique.