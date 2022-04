La réalité augmentée peut-elle transformer le voyage ?

la réalité augmentée va transformer l'industrie du voyage et du tourisme en offrant aux voyageurs une expérience plus informative et plus riche.

rapprocher le secteur du tourisme du métavers. Elle permettra aux gens de se rencontrer, de planifier des voyages ensemble et de se renseigner sur différents sites historiques dans un environnement virtuel avant de voyager.

Nous en parlons depuis près de 10 ans, la réalité augmentée (RA) est une technologie attendue par tout le monde pour révolution notre industrie.Moins lourde que la réalité virtuelle, nécessitant des lunettes ou un casque, cette technologie repose sur la superposition de la réalité et d'objets digitaux via un écran.Selon GlobalData, Après une décennie de développement,Le cabinet d'analyse de la donnée note que la RA devrait "L'enjeu n'est pas de se substituer au voyage réel, mais bien de l'accompagner et de préparer sa visite, comme nous l'expliquait Sophie Lacour dans sa conférence sur le métavers.