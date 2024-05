Réinventer la Vente de Voyages

Cette méthode avancée respecte également les normes strictes de protection de la vie privée, conformément au RGPD. Les visiteurs peuvent explorer librement sans fournir d'informations personnelles, à moins qu'ils ne manifestent un intérêt marqué pour un voyage ou un produit. À ce stade, des questionnaires ciblés peuvent être proposés pour qualifier le prospect, tout en préservant un espace de découverte non intrusive. Ce système garantit une personnalisation profonde de l'expérience client tout en respectant sa confidentialité, fusionnant ainsi parfaitement les avantages du numérique avec l'essence de l'interaction humaine.L'agence de voyage immersive représente une innovation significative dans le domaine de la vente en ligne, visant spécifiquement à améliorer les taux de conversion. Plus qu'une simple opportunité d'achat ou une question de prix, la conversion est souvent influencée par la confiance et la réassurance que peut offrir l'interaction directe avec un agent de voyage. L'agence immersive kaviAR Tech combine l'efficacité de la télévente et l'attrait des expériences visuelles enrichies en 3D et 360°, offrant ainsi une immersion totale qui rassure et guide le client tout au long de son parcours d'achat.Dans cette agence révolutionnaire, les clients peuvent, depuis le confort de leur salon, explorer des destinations en immersion 360° tout en conversant en temps réel avec un agent qui les accompagne et répond à leurs questions. Cette approche hybride, inspirée des succès des téléventes de type téléachat, brise les frontières entre les expériences physiques et digitales, favorisant une augmentation notable de la conversion par un enrichissement mutuel des interactions humaines et des technologies immersives.L'agence immersive allie la chaleur de l'interaction humaine à l'efficacité de la technologie moderne via l'intégration d'un système CRM sophistiqué, essentiel pour améliorer le retour sur investissement. Toutefois, l'innovation ne s'arrête pas là. Reconnaissant la valeur des technologies de pointe, l'agence a également intégré des agents conversationnels basés sur l'intelligence artificielle. Ces "booths IA" ne se contentent pas de simuler des discussions : ils organisent des sessions de travel planning et assistent les clients dans la sélection de leurs destinations.Pour pousser l'innovation plus loin dans le domaine du tourisme, KaviAR Tech expert XR&IA s'est associé à Theta , un leader technologique dans le secteur du voyage. Ensemble, ils explorent de nouveaux cas d'utilisation et développent des solutions qui redéfinissent l'expérience touristique. Leur objectif est de proposer une expérience client sans précédent, marquant ainsi une étape décisive vers le tourisme de demain.