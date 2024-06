La stratégie du Cediv s’articulera autour des 3P

180 personnes réunies lors du Convenc’tour du réseau au Club Med La Caravelle (Guadeloupe)

Consciente que « la nécessité du changement doit être accompagnée et se traduire par des faits », la présidente Adriana Minchella lors de l’ouverture du Convenc’tour annuel du Cediv, a dévoilé la stratégie des 3 P (Les Personnes, la Planète, et la Performance et le Profit) à partir de laquelle le réseau va se développer. Un triptyque gagnant censé redonner davantage de force et de pouvoir aux agences.

Rédigé par David Savary le Mercredi 5 Juin 2024

