FairMoove : devenez testeurs de voyages responsables !

"Cette communauté FairMoove repose sur l’engagement de ses membres qui agissent eux aussi, à leur niveau, pour dénicher et agir concrètement pour la décarbonisation nécessaire du secteur du tourisme. Chacun est mis à contribution et a pour mission d’aider à l’éveil des consciences"

Notre idée avec cette communauté, c’est de créer un véritable réseau de défenseurs du tourisme à impact positif. L’adhésion est de 49€ par an car nous ne voulions pas attirer des personnes qui sont uniquement à la recherche du prix le plus bas… mais des membres engagés, qui comprennent que cet abonnement leur donne des droits, des avantages mais aussi des devoirs ! (...)



Leur permettre de tester des voyages, c’est bénéficier leurs retours d’expériences, leurs idées, pour un travail plus démocratique et collaboratif.

FairMoove recherche des testeurs de voyages. Les candidats potentiels doivent remplir plusieurs conditions :indique un communiqué de presse.dont il évaluera les différents aspects selon des critères établis.» explique, co-fondateur de FairMoove