Jean-Pierre Nadir : le voyage responsable, locomotive pour toute la société ?

Le tourisme n'est pas à la fête. Depuis quelques années, les voyageurs sont en demande de plus de transparence, et cherchent à réduire leur impact. Dès lors, selon Jean-PIerre Nadir, le tourisme apparaît comme « l'un des coupables des maux du monde » et on ne peut pas dire que cela soit faux.



Pour autant, ça n'est pas vrai non plus, car le tourisme peut, au contraire, être un vecteur de changement. Pas simplement l'accompagner, mais le créer.



« Le tourisme, c'est une mini-société où les gens sont beaucoup plus ouverts que d'ordinaire , explique le serial entrepreneur, désormais fondateur de Fairmoove. Les gens sont prêts à des expériences, à de nouvelles pratiques, ce qui n'est pas le cas dans le quotidien. »



Les voyageurs, prêts à tester de nouveaux modes de vie simplement parce qu'ils sont en dehors du quotidien ? Pour Jean-Pierre Nadir, ils sont non seulement prêts à tester mais ils sont ouverts à cela. Mieux : ils sont même en quête d'expérience, puisque c'est le mot qui court depuis quelques années dans le tourisme.



Une expérience à vivre et surtout à raconter, et une aubaine pour le tourisme, qui devient alors locomotive du changement. Une locomotive des valeurs aussi, car pour lui, le tourisme doit porter haut l'écologie et le respect des populations locales.



« Dans le tourisme on ne peut être que non-raciste et écolo, je ne vois pas comment on peut faire ce métier en n'ayant pas ces deux caractéristiques. Ou alors c'est qu'on s'est trompé de secteur ! »