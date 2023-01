FairMoove : "Prendre l'avion pour un week-end, c'est terminé !"

Dorénavant FairMoove proposera en général une à deux nuits de plus que les offres répandues sur le marché.



Le site se prive de pas moins de 30% de l'offre de ses concurrents, mais il entend compenser avec d'autres produits, dont le train. L'enjeu est donc d'être en phase avec ses promesses d'un tourisme plus durable.



" Si cette démarche peut paraître anecdotique, elle est essentielle, pour évangéliser les consciences, supprimer les virées éclair superficielles aux émissions de CO2 déraisonnables, et redonner au voyage les caractéristiques qui le rendent si bénéfique : déconnexion, immersion, partage à destination, " justifie l'entrepreneur.



Une démarche qui a aussi été dictée par une contre-publicité faite par Alexandre Tisné-Versailles.



Il y a trois mois, le chargé de mission Développement Durable pour Charentes Tourisme épinglé sur Linkedin FairMoove, en raison d'une offre de voyages pas vraiment durable justement.



Ce qui est regrettable, quand le voyage responsable et durable est au coeur de sa promesse de vente.



" On est sérieux là ??? Prendre l'avion pour un séjour de 2 nuits aux Canaries ou de 5 nuits en Indonésie peut être écoresponsable ?, " questionne Alexandre Tisné-Versailles.



Deux offres présentent alors sur la page d'accueil de la plateforme.



Le juré de l'émission de M6 avait justifié cela, par la remontée des offres TO difficiles à trier en temps réel et rappelant aussi que ce genre de produits n'est que très peu réservé.



A partir de cette prise de décision, FairMoove répond un peu plus à sa promesse client et de valeur.



" Un tourisme responsable, c'est aussi un touriste responsable. Pourquoi passer son temps à dédouaner les gens, nous leur donnons l'information et un code de bonne conduite.



Nous essayons de créer une communauté, pour créer la vitrine, mais aussi le carrefour du tourisme responsable, " nous expliquait Jean-Pierre Nadir, lors du lancement.