Costa : premier ravitaillement en GNL à Dubaï pour un navire de croisière

Le 4 janvier 2025, le Costa Smeralda, navire amiral de la flotte Costa Croisières et sistership du Costa Toscana , a effectuéà Dubaï.Une première dans ce port, rendue possible grâce à la collaboration de Monjasa, prestataire logistique, et de l'Autorité portuaire de Dubaï.Pour cette opération, selon un communiqué, GNL dans les trois réservoirs cryogéniques du navire.Ces réservoirs, conçus pour maintenir le gaz à une température de -155°C, garantissent une autonomie énergétique de 2,5 semaines au Costa Smeralda.