GNL : le Costa Toscana passe ses premiers essais en mer

La construction du Costa Toscana, le nouveau navire amiral de Costa Croisières, propulsé à gaz naturel liquéfié (GNL), se poursuit.



Ce 26 octobre 2021 s’est tenue la seconde partie de la traditionnelle « cérémonie des pièces » au chantier naval de Meyer à Turku (Finlande), à laquelle ont assisté le capitaine du navire Pietro Sinisi, et les équipes du chantier naval et de la compagnie de croisière.



Dans le respect des traditions maritimes, des pièces commémoratives comme porte-bonheur ont été placées sur le navire, à l’attention des membres de l’équipage, des passagers et futurs itinéraires.



Lors des deux semaines précédant la cérémonies des pièces, le Costa Toscana avait quitté le chantier naval de Turku pour des essais en mer, au cours desquels le navire a passé avec succès une série de tests visant à vérifier le fonctionnement de ses systèmes, de son équipement, et de son moteur propulsé au GNL.