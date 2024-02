Savoie Mont Blanc optimiste pour les vacances d'hiver

Labénéficie de la meilleure attractivité avec unCela s'explique par la concentration des vacances scolaires de la zone C française et des principaux clients européens tels que les Britanniques, les Suisses, les Néerlandais, les Belges néerlandophones, les Allemands et les Italiens.La, qui regroupe les zones A (Lyon, Grenoble...) et C françaises, ainsi que les Néerlandais, les Suisses et certains Länder allemands, affiche unQuant aux, elles affichent chacune unavec les vacances des zones A et B françaises, la Belgique francophone et certains cantons suisses.