Christophe Bourachot nommé Responsable Prestation Loisirs d'Azureva - Photo Azureva
Azureva vient d’annoncer la nomination de Christophe Bourachot au poste de Responsable Prestation Loisirs.
Professionnel du tourisme et de l’animation depuis plus de 25 ans, Christophe Bourachot a construit l’ensemble de son parcours dans le secteur des loisirs et de l’hôtellerie, en France comme à l’international.
Il a débuté sa carrière chez Azureva en 1998, occupant divers postes dans l’animation et la coordination d’équipes, avant de partager son activité entre la France et l’international : missions estivales chez Azureva et saisons hivernales à l’étranger pour FRAM.
Christophe Bourachot prend du galon au sein d'Azureva
Avant sa nomination, il était Responsable Animation à Azureva Ronce-les-Bains et Coordinateur Animation de la zone Océan Centre depuis 2009, où il a piloté les équipes, coordonné les prestations et contribué au développement qualitatif des offres de loisirs.
Il est titulaire des titres de Responsable d’Établissement Touristique et de Manager de proximité.
« Je suis très heureux de prendre aujourd’hui ces nouvelles fonctions au sein d’Azureva, une maison que je connais bien et à laquelle je suis profondément attaché.
Cette prise de poste est l’occasion de mettre mon expérience au service du développement et de l’harmonisation des prestations loisirs, en veillant à proposer des expériences toujours plus qualitatives, conviviales et adaptées aux attentes de nos vacanciers. » a déclaré Christophe Bourachot, Responsable Prestation Loisirs Azureva.
