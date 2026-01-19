Christophe Bourachot nommé Responsable Prestation Loisirs d'Azureva

Avant sa nomination, il était Responsable Animation à Azureva Ronce-les-Bains et Coordinateur Animation de la zone Océan Centre depuis 2009, où il a piloté les équipes, coordonné les prestations et contribué au développement qualitatif des offres de loisirs.



Il est titulaire des titres de Responsable d’Établissement Touristique et de Manager de proximité.



« Je suis très heureux de prendre aujourd’hui ces nouvelles fonctions au sein d’Azureva, une maison que je connais bien et à laquelle je suis profondément attaché.



Cette prise de poste est l’occasion de mettre mon expérience au service du développement et de l’harmonisation des prestations loisirs, en veillant à proposer des expériences toujours plus qualitatives, conviviales et adaptées aux attentes de nos vacanciers. » a déclaré Christophe Bourachot, Responsable Prestation Loisirs Azureva.