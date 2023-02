Carnaval de Rio : le Brésil retrouve des couleurs bien méritées

Mais, si Rio cette année affiche une telle frénésie, c’est aussi parce que le retour à la tête du pays du président Lula est de nature à garantir le retour de la démocratie tellement mise à mal par le président précédent aujourd’hui réfugié aux USA.



L’air carioca est plus léger. Et les habitants de cette ville de 6 millions d’habitants dont les symboles comme le Christ du Corcovado et le Pain de sucre, sont connus du monde entier, sont de toute évidence libérés donc encore plus joyeux qu’à l’habitude.



Le tout dans une ambiance sécurisée malgré la faible présence de policiers. Le tout dans une ambiance internationale de nouveau. Car, les touristes aussi sont de retour et sont particulièrement nombreux à l’être.



En priorité, les touristes nationaux ont repris le chemin du carnaval. Représentant environ un tiers de la fréquentation hôtelière, ils optent pour toutes les catégories d’hébergement y compris les plus coûteuses. Car, n’oublions pas que le Brésil n’est pas une destination bon marché, en particulier sur le créneau du haut de gamme : 800 euros la nuit pour une chambre privilège du Fairmont (Groupe Accor) ou 300 euros pour une double du Novotel, auxquels s’ajoutent des additions de restaurants relativement élevées.



Quant aux croisières de carnaval qui, durant une semaine, vont de port en port et offrent un carnaval ininterrompu à bord, de jour comme de nuit, elles affichent des tarifs astronomiques de 3000 euros minimum la semaine. Et pas toujours en « all inclusive » !



Quant aux tarifs du spectacle phare du Sambodrome où se produisent les écoles de samba les deux derniers jours, ils peuvent très vite atteindre des tarifs dissuasifs pour beaucoup de bourses et pour les meilleures places.



Certes, les bars le long des plages de Copacabana ou Ipanema servent des bières à deux euros. De quoi combler une clientèle jeune particulièrement nombreuse attirée par la réputation du carnaval, et surtout par son ambiance festive.



Nous avons même rencontré de jeunes françaises venues écouter à Rio de la musique « Funk » ! Tandis que les couples et « solos » gay ont élu domicile par milliers dans cette destination célébrant le corps et les apparences en toute liberté.



Outre les Brésiliens, les Nord Américains cette année sont venus massivement dépenser leurs dollars et danser la samba, talonnant souvent les touristes en provenance de la région, soit surtout des Argentins et des Chiliens alors que Boliviens et Péruviens sont moins nombreux que précédemment.



Quant aux Européens, bien que non comptabilisés cette année, ils ont à l’évidence renoué avec la destination. Les vols Air France et TAP au départ de Paris ont en effet fait le plein et sur place, nos compatriotes ne manquaient pas à l’appel.



Pour Embratur, l’agence nationale du tourisme brésilien, il ne fait guère de doute que cette année sera une année exceptionnelle qui, après un effondrement, devrait permettre au tourisme national de retrouver sa bonne santé pré pandémique soit au 6 millions de touristes internationaux dont une partie de plus en plus conséquente ne se contente pas seulement de l’état de Rio mais s’aventure dans le nord et en Amazonie… (Nous en reparlerons).