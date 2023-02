4 bonnes raisons de visiter le Brésil en 2023

Raison numéro 1: des plages à n’en plus finir



Tout le monde a en tête la fameuse plage Copacabana. Mais le Brésil, c’est plus de 7.000 kilomètres de littoral sur la façade atlantique. De la Costa Verde où la forêt semble se jeter dans la mer aux plages de sable blanc du Nordeste, il y en a pour tous les goûts.

Et que dire de l’archipel de Fernando de Noronha dont les plages sont réputées pour être les plus belles au monde.