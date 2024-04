Odalys : RIB, adresses postales... publiés sur le dark web

Ces intrusions ont permis l’accès à un nombre restreint de données internes et sans pour autant relever de trace avérée de fuite de données vers l’externe,

L’une des preuves les plus alarmantes de la cyberattaque subie par Odalys Vacances est la publication d’un volume considérable de données sur le site du groupe Cactus, spécialisé dans le piratage informatique.



Il comprend divers types de documents, allant des archives internes, des bilans financiers, des données de comptabilité, jusqu’aux informations personnelles des clients et des employés.



Le contenu mis en ligne inclut des dossiers tels qu’ARCHIVES SERVICES FINANCES, ASSURANCE HABITATION, des fichiers comme des bilans annuels (de 2017 à 2023), des archives internes bancaires, et des documents relatifs à la comptabilité sociale et aux comptes bancaires,

Identifié pour la première fois, en mars 2023, le ransomware est particulièrement sophistiqué. Une fois infiltré, il attend sournoisement sans se faire remarquer, pour alors piquer au meilleur moment.Le point de départ pour son infiltration reste toujours le même d'après socradar, en exploitant la vulnérabilité des logiciels de VPN.Revenons maintenant à Odalys.L'entreprise qui emploie plus de 1300 personnes a donc vu de très nombreuses données divulguées sur le dark web. La société française a bien tenté de minimiser l'ampleur des dégâts." a expliqué dans un premier temps, le service communication." précise la plateforme DPO Partage.