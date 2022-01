Quelle est la place du soft power français aujourd’hui ?

Le déploiement du soft power français dans le monde : sur quoi la France mise-t-elle ?

>C’est de cela que traite le concept de soft power. Conceptualisé par Joseph Nye dans les années 1990, le soft power (littéralement « pouvoir doux »), désigne la capacité d’un État à séduire et à attirer une audience étrangère, par le biais de trois sources principales et non coercitives : sa culture (la source la plus utilisée), ses valeurs, et ses politiques étrangères lorsqu’elles sont perçues comme légitimes. Il s’oppose au hard power qui signifie le pouvoir de contrainte et repose donc sur l’usage de la force ou la menace d’y recourir pour parvenir à ses fins.Jouir d’un certain prestige, favoriser les relations politiques, économiques et/ou commerciales avec les autres pays, attirer les touristes et les investissements sont des objectifs inscrits à l’agenda de la quasi-totalité des États de la planète.Certes, la France dispose d’un statut de grande puissance économique et politique du fait, notamment, de son siège au Conseil de sécurité des Nations unies et de sa présence aux grands sommets diplomatiques comme le G20.Mais à l’heure de la crise sanitaire, de l’émergence de nouvelles puissances et de nouveaux enjeux, son soft power est-il toujours d’actualité ?

L’État n’est pas le seul acteur du soft power : les acteurs privés peuvent également y participer. Un chef cuisinier agit pour son compte mais son savoir-faire peut se répercuter de manière très étendue, comme le montre la notoriété de grands chefs tels que Paul Bocuse, Joël Robuchon ou Alain Ducasse.

Un pays peut miser sur énormément d’éléments et compter sur une grande diversité d’acteurs afin d’étendre son influence dans le monde, et ce notamment par le biais de sa diplomatie, culturelle en particulier.



La France possède un réseau extrêmement étendu à l’étranger lui permettant d’assurer sa présence au-delà de son propre territoire. Mais qu’est-ce qui assure le rayonnement français à l’étranger ? Voici quelques références parmi tant d’autres.

Le tourisme

Paris, les châteaux du Val de Loire, la Provence, la Côte d’Azur… La France est une destination touristique mondiale. Elle est le pays du monde accueillant le plus de touristes par an. Ce secteur constitue une importante source de revenus pour l’Hexagone depuis plus de trente ans, et pèse aujourd’hui environ 8 % du produit intérieur brut national.









La promotion de la langue française et l’attractivité éducative

Si le tourisme demeure un enjeu économique majeur, il constitue également un enjeu géopolitique essentiel puisqu’il permet aux visiteurs étrangers de se familiariser avec la culture du pays, et de diffuser, une fois de retour chez eux, ses valeurs ainsi que son savoir-faire, permettant par contrecoup de favoriser les échanges bilatéraux et multilatéraux et de propager une image positive de la France.

L’apprentissage d’une culture passe par l’apprentissage de sa langue. Faire du français une langue-monde a toujours été l’une des ambitions des chefs d’État, et à cette fin, la France dispose d’un réseau extrêmement étendu à l’étranger, composé d’opérateurs destinés à diffuser la langue et la culture française, comme l’Institut français (IF) ou l’Alliance française (AF) : le monde compte aujourd’hui [98 Instituts français et plus de 800 Alliances françaises], ces dernières étant présentes dans plus de 130 pays.

Tous deux sont destinés à la promotion de la culture et de la langue françaises à l’étranger, à cette différence près que les IF sont des établissements publics sous tutelle du ministère des Affaires étrangères tandis que les AF sont des associations de droit local autonomes financièrement , n’étant pas opérateurs du ministère mais recevant néanmoins une subvention.

Ces initiatives portent leurs fruits : en 2018, le monde comptait 51 millions d’apprenants du français langue étrangère (FLE). Plus globalement, les échanges éducatifs constituent un moyen pour la France (ou pour un État de manière générale) de diffuser ses coutumes, principes, valeurs, et de rayonner davantage à l’international. D’une part, une fois de retour dans leur pays d’origine, les étudiants formés en France pourront devenir des acteurs économiques de leur propre nation. D’autre part, les entreprises internationales françaises nécessitent de plus en plus, pour leur développement, des cadres bilingues et provenant d’un cadre culturel différent.









La France compterait ainsi sur l’excellence des formations qu’elle propose afin d’attirer les talents de demain. Accueillant environ 245 000 étudiants étrangers par an, la compétition est lancée entre elle, les États-Unis (971 000, ce qui en fait son grand rival), le Royaume-Uni (432 000) ou encore l’Australie (335 000).

La gastronomie… et le reste