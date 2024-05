Reconnaissance faciale : pourquoi les voyagistes attaquent Ryanair ? 🔑

Et cette bataille à plusieurs bandes pourrait avoir des répercussions bien au-delà du seul cas Ryanair.



Si le harcèlement tous azimuts est unique, ses pratiques commerciales et de distribution mises en place se retrouvent un peu partout en Europe et même avec les compagnies ferroviaires.



" Ryanair est quand mĂŞme la plus jusqu'au-boutiste.



Pour la suite, nous attendons la réponse de l'autorité de la concurrence en Italie aussi bien sur les mesures intérimaires et définitives. Face à ces multiples pressions, la low cost pourrait changer d'elle-même ces pratiques.



La dernière voie pourrait être celle autour d'un possible règlement européen sur le MDMS (Multimodal Digital Mobility Services), " égrène le secrétaire général.



Cette dernière solution est plutôt dans un temps long, puisque la Commission européenne est à l'arrêt du fait des prochaines élections.



Le texte pourrait obliger les opérateurs de transport dominant sur leurs marchés, comme Air France, la SNCF en France ou la RENFE en Espagne, Ryanair en Italie de donner accès à leurs inventaires aux acteurs de la distribution indirecte.



" Si vous regardez les sujets qui sont traités par l'autorité de concurrence italienne contre Ryanair, les décisions prises par les équivalents allemand et suédois de l'autorité de la concurrence à l'encontre de Finnair et la Deutsch Bahn, mais aussi la récente prise de position de la Commission contre Renfe... le sujet est toujours le même : un acteur dominant qui cherche à désintermédier son activité et qui limite la concurrence, " conclut Emmanuel Mounier.



Finalement ancien ou nouveau monde, jamais rien ne change, chacun joue sa partition.