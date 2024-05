Ryanair : vers une jurisprudence européenne en faveur des agences ?🔑

Celles en lignes pourront non seulement profiter de la dénonciation de l'abus de position dominante par la justice italienne, mais aussi du dénigrement systématique auquel, elles font face.



Cette procédure englobe aussi ces actions publiques.



" Aujourd'hui, une petite agence de voyages italienne ne peut pas vendre de billets Ryanair des conditions concurrentielles, et donc, elles ne peuvent plus offrir cette prestation Ă ses clients.



Et comme Ryanair représente 50% du marché italien, il est vraiment problématique de ne pas pouvoir vendre, " affirme l'expert.



Cette plainte déposée auprès de l'autorité de la concurrence a été faite par plusieurs fédérations, l'équivalent des EDV locales, nationales comme régionales appuyées par des acteurs importants du tourisme européen et mondial.



La distribution a bien décidé de se rebeller contre une compagnie qui souhaite la mort de l'intermédiation, alors même que Ryanair ne propose aucun package et se rêve en Reine de l'Europe.



Rappelons que la low cost vise pas moins de 300 millions de passagers d'ici 2034, quand l'Union européenne représentant une grande partie de son terrain de jeu, compte 448,4 millions d'habitants.



" Les agences traditionnelles peuvent certes avoir un accès par les GDS, sauf que les conditions sont totalement discriminatoires. Les prix y sont nettement plus élevés que sur le site de Ryanair.com, " poursuit notre expert.



Les prix ne sont pas le seul problème avec la distribution par GDS, la distribution bénéficie de conditions moins favorables aussi sur la gamme de services disponibles et de gestion après-vente des billets d'avion, précise l'instance tricolore.