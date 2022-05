L'OACI, la formidable organisation du transport aérien

Voilà, tout est dit. Il ne restait plus qu’à appliquer ces résolutions et c’est bien ce qui a été fait et continue d’ailleurs à être opéré dans les 193 Etats membres de cette organisation.



En fait l’OACI a délégué aux Etats membres le soin d’assurer l’application des résolutions tout en se réservant le droit d’auditer les services de chaque Etat en s’assurant qu’ils sont en capacité d’exercer leur mission.



C’est ainsi que les compagnies aériennes installées dans des pays considérés comme peu ou pas fiables par les audits de l’OACI sont immédiatement placés sur la liste noire du transport aérien international.



En fait l’application de cette charte a donné de formidables résultats. La sécurité des vols n’a cessé de s’améliorer car chaque accident a fait l’objet d’une enquête et on n’en a jamais reproduit la ou les mêmes causes.



C’est ainsi que plus il se développait, et plus le transport aérien s’améliorait. Le taux de tués pour 100 millions de passagers/kilomètres est passé par exemple de 0,050 en 1996 à 0,005 en 2004, soit 10 fois moins.



Comparés aux autres moyens de transport les résultats sont encore plus édifiants. Toujours pour 100 millions de passagers kilomètre le taux de mortalité est de 13,8 pour les motocycles, 6,4 pour les piétons, 5,4 pour les bicyclettes, 0,70 pour la voiture, 0,25 pour les ferries, 0,07 pour les bus et il descend même à 0,035 pour l’aviation civile, tout comme pour le train.