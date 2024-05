Un nouveau conseil d'administration pour Visit USA Committee France

Engagé depuis 1996 dans la promotion de la diversité de tous les Etats-Unis sur le marché français, l’Office du tourisme des USA multiplie chaque année des actions auprès des professionnels, du grand public et des médias. L’élection de ce nouveau Conseil d’Administration est marquée par un renouveau avec six nouveaux entrants.



Je suis très honoré d’avoir été réélu au poste de Président de l’association. Ma principale mission est de poursuivre dans la continuité, de porter des messages clés sur la destination, de coordonner l’ensemble des actions BtoB, BtoC et presse, sans oublier d’insuffler l’énergie aux 9 membres dans la réussite de nos futurs projets

L'Assemblée Générale Ordinaire du Visit USA Committee France s'est déroulée le 25 avril dernier.À l'issue de la présentation générale du bilan et des actions de l'association en 2023, les membres ont procédé à l'élection du nouveau Conseil d'Administration pour un mandat de deux ans.• Président : Rémi Vénitien (TUI France)• Vice-présidente : Adeline Sullivan (Worldia)• Trésorier : Julien Couradeau (OnSpot)• Responsable BtoB : Charles Julien (Interface Tourism)• Responsable des actions BtoC : Julie Grumbach (Le Cercle des Voyages)• Responsable Communication : Harmonie Quinet (Comptoir des Voyages)• Responsable des Réseaux sociaux et Partenariats : Virginie Gines (Cali’Fun)• Responsable Presse : Sandra Epiard (Article Onze).A noter que Valérie Ferrière, Consultante pour l’Ambassade des USA à Paris, et Delphine Aubert, Directrice de l’Office du Tourisme des USA en France font partie intégrante du Conseil d’Administration de façon permanente.", a indiqué