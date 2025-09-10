Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas

Pour le Toulousain, comme bien d'autres de ses congénères du Sud-Ouest, les premiers souvenirs de dépaysement sont en lien avec... l'Espagne.



" Gamin, mon premier voyage familial m’a fait côtoyer la misère, celle des enfants en haillons, sur les plateaux de Castille, quémandant des bonbons ou, inaccessible luxe, un chewing-gum.



Quelques années plus tard, alors que je devenais un jeune adulte, celui initiatique fut... Rome. Mes parents, tellement surpris de ma réussite au bac, m’avaient laissé le choix entre un scooter et un voyage à Rome.



Je suis allé à Rome… où j’ai loué un scooter, " se souvient avec le sourire celui qui est aujourd’hui Médiateur du Tourisme et du Voyage.



Un choix audacieux pour un jeune homme qui vivait au pied des Pyrénées, dans un secteur où un deux-roues aurait pu lui permettre de s'émanciper. Il préféra donc s'évader pour grandir.



S’ensuivirent, après l'obtention du précieux diplôme, cinq années d'études de l'autre côté de la Méditerranée.



Il prit le bateau direction l'Algérie, où il mena à bien des études de droit pour devenir juriste. Il démarra sa carrière professionnelle, loin du voyage, en tant qu'enseignant universitaire à Oran.



"L’université algérienne ne m’ayant pas imposé un rythme soutenu de transmission des connaissances, j’ai mis à profit le temps libéré pour découvrir et apprécier la diversité de cet immense pays, et m’échapper de temps en temps au Maroc voisin.



J’ai pris conscience que la lenteur était une alliée indispensable et que le voyage éveillait simultanément les cinq sens : les senteurs des épices et du jasmin, le rouge des dunes du Tadrart, les premiers bruits de la vie montant au petit matin de la médina de Fès vers la terrasse des Mérinides, la complexité des saveurs d’une harira, le toucher du cuivre juste martelé chez le dinandier, " poursuit l'ancien président des Entreprises du Voyage.