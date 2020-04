Leclerc Voyages : "Reports, à-valoir... c'est un travail gigantesque à effectuer"

TourMaG.com - Comment se passent les reports avec les TO ?



Bernard Boisson : Ce qui est important, ce sont les reports jusqu'à fin avril, et déjà beaucoup de tour-opérateurs proposent les reports jusqu'à fin mai. Les TO pourront aller, je pense, jusqu'à la fin du mois de juin.



Dans l'esprit, nous reporterons les voyages chez les mêmes tour-opérateurs, et ensuite pour un changement de destination, nous privilégierons aussi le même TO dans la mesure du possible.



TourMaG.com - La France est la première destination en nombre de clients pour Leclerc Voyages. Cela vous protège-t-il un peu plus ?



Bernard Boisson : En nombre de pax, la France représente 32% de notre activité, mais en terme de chiffre d'affaires, cela ne représente que 15%, dont une part significative est réalisée sur Disneyland ou les autres parcs d'attractions.



TourMaG.com - Comment et quand voyez-vous la reprise de l'activité ?



Bernard Boisson : Cela sera très long. Il n'y qu'à regarder ce qui se passe en Chine.



Cet été, je n'imagine pas un client partir en Espagne ou en Italie. Il y aura une immense envie de partir, mais je pense que les Français privilégieront les vacances dans la famille ou le locatif en France si, bien sûr, l'épisode Covid-19 est derrière nous.



Après il y aura peut-être des opportunités en fonction des plans de vols qui seront remis en place.