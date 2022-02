Vendée Tourisme veut capter un maximum de réservations "Première minute"

Cette stratégie en trois phases est justifiée par des études récentes sur le comportement post-Covid et les expériences qu’ont pu vivre les familles et les jeunes. Selon un sondage OpinionWay pour Liligo, réalisé du 15 au 16 décembre 2021, 52% des familles réserveraient entre 3 et 5 mois à l’avance et 25% entre 6 et 8 mois à l’avance.Pour la renforcer, le site internet de Vendée Tourisme va présenter une panoplie de près de 120 offres, bons plans ou séjours thématiques à prix attractifs en early booking, sélectionnés avec les fédérations vendéennes (hôtellerie de plein-air, hôtellerie-restauration) et les labels Gîtes de France Vendée et Clévacances Vendée.