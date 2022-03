Le Puy du Fou passe sur grand écran avec ses propres productions

Progressivement, en l’espace de 45 ans d’expérience, la bonne volonté des bénévoles du Puy du Fou s’est transformée en entreprise de grand spectacle qui s’exporte en Europe et en Asie et cultive les 1ers prix et les trophées.Il n’y avait qu’un pas de plus à franchir pour passer du spectacle vivant devant des milliers de spectateurs au grand écran en réalisant ses propres productions sur des thématiques aventurières qui ont fait le succès du Grand Parc.Une nouvelle entité est née, Puy du Fou Films, dédiée à la production cinématographique et audiovisuelle. Dans l’esprit originel des spectacles du Puy du Fou, elle souhaite proposer des productions originales (films, séries, documentaires …) inspirées de la grande Histoire et de ses légendes pour le cinéma et les grandes plateformes.