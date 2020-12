Vendée : le quartier de La Chaume, berceau des Sables-d’Olonne

Arrivés dans le sillage des moines et des princes de Talmont, les habitants, un peu maraîchers, un peu marins, vont vite faire de la pêche leur raison d’être.



D’abord à la baleine, au 15e s., puis à la morue. « Entre le milieu du 17e s. et le début du 18e s., période où cette pêche fut prospère, La Chaume comptait 15 000 habitants. On a même recensé 74 bateaux morutiers en 1664 ».



De l’autre côté du chenal, une nouvelle ville existe déjà, bâtie sur le sable et fortifiée par Louis XI, dès la fin du 15e s. « Mais là-bas vivaient les bourgeois, alors qu’ici, c’étaient des laborieux ».



L’antagonisme ne fera que croître. Lors des guerres de religion, La Chaume est protestante, alors que Les Sables est catholique. Et deux communes distinctes vont coexister jusqu’en 1754, année où elles ne forment plus qu’une seule entité. « Mais il existe encore une mairie-annexe ! », sourit Hervé Retureau. Et même une association de la commune libre de La Chaume.