Petit à petit, Alentour fait son nid

La plateforme décolle : nous avons atteint cet été un seuil de réservations qui nous permet désormais de monter en puissance et de continuer à grandir

Nous avons dépassé les objectifs que nous nous sommes fixés au lancement, et nous sommes heureux d’accompagner un nombre croissant de prestataires d’activités en France dans leur digitalisation, pour qu’ils gagnent en visibilité auprès d’un nombre croissant de consommateurs désireux de vivre des séjours actifs et différents.



Nous allons maintenant accélérer sur tous les fronts, en gardant en ligne de mire nos trois objectifs principaux : valoriser ce que les territoires ont de meilleur à offrir, renforcer l’autonomie des acteurs du secteur vis-à-vis des grandes plateformes internationales et mettre des expériences inoubliables à portée de clic des voyageurs ».

Cet été, plus de(seulement 6 jours ou moins à l’avance).», poursuit Timothée de Roux.Le modèle économique d’origine évolue pour pouvoirDe simple intermédiaire entre les producteurs et le grand public via les distributeurs partenaires,Cette évolution reste à suivre pour que l’expérience de la mise en marché digitale de l’offre touristique française ne tourne à l’échec comme celles qui l’ont précédé et qui ont toujours buté à un moment donné sur la rentabilité du modèle.