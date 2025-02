Le Potager Extraordinaire fait son grand retour à La Roche-sur-Yon le 1er juillet 2025 !

Pour cette nouvelle saison, Le Potager Extraordinaire innove avec des visites théâtralisées.



Chaque jour, un comédien en costume invite les visiteurs à découvrir le parc sous un angle divertissant et humoristique à travers une représentation de 30 minutes.



De plus, à 14h, des rencontres quotidiennes avec un jardinier expert permettent aux amateurs de jardinage de poser toutes leurs questions et de repartir avec de précieux conseils autour du jardinage écologique.



La saison sera rythmée par une série d'événements. Pour Pâques, les 19, 20 et 21 avril, « Un jardin tout n’œuf » promet des surprises pour petits et grands. Les amateurs de jardinage pourront se procurer des plants lors des ventes organisées les 25, 26 et 27 avril, ainsi que les 3 et 4 mai.



En juillet et août, les Veillées chromatiques illumineront le parc lors de quatre soirées féériques. Le 28 septembre, le Concours National des légumes géants mettra en compétition des spécimens hors normes. Enfin, du 27 au 31 octobre, Halloween se réinvente avec « Pas si trouille que ça ! », une expérience ludique et immersive pour toute la famille.