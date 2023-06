Appli mobile TourMaG



L’Africa’s Travel Indaba 2023 en Afrique du Sud : un bilan très positif ! Retour en images sur l’édition 2023 du plus grand salon professionnel du continent africain

À l’occasion de la dernière édition de l’Africa’s Travel Indaba 2023, l’Afrique du Sud accueillait du 9 au 11 mai dernier des milliers de professionnels du secteur touristique à l’échelle internationale. Cette année, ce sont près de 8 600 délégués qui se sont rendus dans la ville de Durban, dépassant largement les chiffres prévisionnels des organisateurs.

Mardi 30 Mai 2023

Africa's Travel Indaba : un haut- lieu de rencontres et de partage pour les professionnels du tourisme Organisé par South African Tourism en étroite collaboration avec Tourism KwaZulu-Natal , la municipalité d' eThekwini (Durban) et l’ International Convention Center (ICC), le salon Africa's Travel Indaba est un levier de développement clé pour la ville ainsi que pour toute la province du KwaZulu-Natal. Retour en vidéo sur cette dernière édition haute en couleur !

Paloma Telle, Responsable Trade Europe du Sud (par intérim) à SOUTH AFRICAN TOURISM, présente le bureau de l’office de tourisme de l’Afrique du Sud basé à Paris ainsi que ses marchés prioritaires (France, Italie, Espagne et Portugal). Elle revient sur les piliers marketing de la destination et sur les actions promotionnelles du bureau. En plus d’augmenter la notoriété de la destination et d’accroître le nombre de visiteurs, l’organisation a aussi pour objectif de favoriser une meilleure répartition géographique des voyages dans ses neuf provinces qui ont tant à offrir (au-delà du parc Kruger, du Cap ou de la Route des Jardins). South African Tourism soutient aussi les petites et moyennes entreprises locales dans le développement de leur activité en leur facilitant l’accès aux marchés internationaux. Cette année, le bureau a invité 19 tour-opérateurs d’Europe du Sud, dont 7 français, et a organisé deux éductours dans les provinces du Cap-Nord et du KwaZulu-Natal.



Ophély Raymond, Chargée de production chez VIE SAUVAGE, évoque l’un des temps forts du salon : les sessions quotidiennes de « speed marketing », pratiques et fun à la fois, qui permettent à de nombreux prestataires locaux de présenter leurs produits aux acheteurs. Pour Ophély, le salon est très pragmatique au niveau des rendez-vous et bien organisé entre les deux halls. Cette édition 2023 était l’occasion de reprendre contact avec ses partenaires dans un contexte post pandémie et de dresser ainsi un bilan des changements survenus suite à la crise.



Prisca Bruchet, Chef de produit chez NAUTIL en plein lancement de la destination Afrique du Sud, s’exprime sur les motivations de sa participation au salon. Celui-ci a permis au tour-opérateur de nouer des relations avec de futurs partenaires, de rencontrer les propriétaires de lodges et d’en apprendre davantage sur les différentes régions et sur les réceptifs sud-africains.



Benjamin Dufy, Chef de produit chez CARACTERES D’AFRIQUE, décrit l’Africa’s Travel Indaba 2023 comme une édition clé dans l’histoire du salon : c’est celle du « retour au voyage » et le meilleur moyen de renforcer ses relations avec ses partenaires. C’est un rappel que « l’Humain est très important dans notre métier ».



Mariel González, Responsable sourcing international chez EVANEOS, fait part de son expérience du salon et se montre très satisfaite de ses rendez-vous professionnels pendant l’évènement, très pertinents pour le développement de voyages durables chez Evaneos.



Djaffar Razkallah, Chef de produit Afrique de l’Est et du Sud chez TUI FRANCE, partage son enthousiasme suite au retour de l’Africa’s Travel Indaba : « C’est un plaisir de revoir ces sourires et de voir que notre industrie repart. Cela présage de très belles choses et de beaux voyages en perspective à offrir à nos futurs clients. »



