"Ciels du Monde", une nouvelle agence s'envole sur son petit nuage...

Il nous a fallu six mois pour ouvrir un compte bancaire, les banques ne veulent plus garantir de nouveaux clients, surtout dans le tourisme

On les recherche en ce moment... les bonnes nouvelles liées au secteur touristique !En voici une : la création d'Ses quatre fondateurs - Edouard George, Yann Mathieux, Sophie Cottrell et Guy Cervelle - ne sont pas des novices dans ce domaine.Ils ont longtemps "sous-traité" ce type de prestations à d'autres tour-opérateurs, pour la partie production et la logistique.Dans le contexte actuel, ils ont décidé de monter leur propre affaire. Ciels du Monde dispose déjà d'un site Internet, d'une production composée deReste encore la partie administrative à régler en ces temps difficiles. "", explique Edouard George, le président de Ciels du Monde, mais aussi de l'agence réceptive Phoenix Voyages.Désormais, Ciels du Monde attend un retour en ce qui concerne sa garantie financière et son immatriculation.